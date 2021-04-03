Киевстар меняет условия предоставления трех популярных услуг

Три самые популярные услуги «Киевстар» с 9 апреля можно будет активизировать по новым правилам. В мобильном операторе озвучили новые правила использования услуг «Перезвони мне», «Пополни мой счет» и «Доверенное лицо».

Киевстар подготовил сюрприз для абонентов с 9 апреля

Если ранее для активизации услуги «Перезвони мне», когда у абонента возникает срочно с кем-то связаться, но на счету нет денег, можно было отправить всего 8 бесплатных запросов в месяц. То с 9 апреля 2021 г любой абонент «Киевстар» может отправлять до трех СМС-сообщений с просьбой перезвонить пользователям любых украинских операторов.

Услуга «Пополни мой счет» дает возможность отравить сообщение другому абоненту, чтобы он перевел нужную сумму на ваш счет. Ранее таких запросов можно было отправить четыре в течение месяца. Начиная с 9 апреля все абоненты как предоплатных, так и контрактных тарифных планов «Киевстар» смогут отправлять ежедневно по два бесплатных запроса в рамках услуги «Пополни мой счет».

Киевстар подготовил сюрприз для абонентов с 9 апреля

Очень удобная для многих услуга «Доверенное лицо», воспользовавшись которой можно проверять средства на счету и регулировать расходы, другого абонента сети «Киевстар», с 9 апреля станет бесплатной. Ранее абоненты могли отправлять запросы в любом количестве для контроля состояния мобильного счета, который подключен к услуге «Доверенное лицо», но все они были платными. Теперь же до десяти запросов в рамках услуги в день будут бесплатными.


Шевченко Лилия, Тудей

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