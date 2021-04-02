Киевстар обвинил Lifecell в нечестной конкуренции

Сотовый оператор Lifecell запустил масштабную антирекламу, направленную против Киевстар. В дело вмешался АМКУ (Антимонопольный комитет Украины).

Абоненты Киевстар получили СМС от Lifecell с заманчивым предложением: разразился большой скандал

СМС-сообщения от Lifecell приходили абонентам Киевстар во многих областях Украины. В тексте сообщений содержался призыв «бойкотировать» сеть Киевстар и переходить на Лайф с более выгодными условиями. Факт рассылки был зафиксирован в 2019-м году. Тогда же в компании Киевстар решили пожаловаться на конкурента, назвав его действия нарушением закона о защите от недобросовестной конкуренции.

В Lifecell заявили, что рассылка была осуществлена не массово, а лишь один раз и только участникам программы лояльности «Fishka» ОАО «Концерн Галнафтогаз» по заказу компании. Цель рассылки якобы состояла не в бойкоте Киевстара, а в доведении до пользователей информации о достижениях Lifecell.

Абоненты Киевстар получили СМС от Lifecell с заманчивым предложением: разразился большой скандал

В среду, 31 марта 2021 года, на официальном сайте Антимонопольного комитета Украины опубликовали решение по данному спору. В публикации сказано, что «факт нечестной конкуренции» со стороны lifecell является подтвержденным. В общей сложности рассылка коснулась 2 888 человек, 2 832 из них – были абонентами Киевстар.


Шевченко Лилия, Тудей

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