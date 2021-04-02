Часы Amazfit GTR 2 eSIM позволяют совершать звонки без смартфона

Часы Amazfit GTR 2 eSIM позволяют совершать звонки без смартфона

Компания Huami, которую поддерживает китайская Xiaomi, анонсировала умные наручные часы Amazfit GTR 2 eSIM, способные функционировать в сотовых сетях четвёртого поколения 4G/LTE.

Особенность гаджета, как отражено в названии, заключается в поддержке технологии eSIM (встроенная SIM-карта). Специальный идентификационный чип позволяет подключаться к сотовому оператору без необходимости установки физической SIM-карты. Отмечается, что часы дают возможность совершать телефонные звонки без использования смартфона.

Устройство оборудовано 1,39-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 454 ? 454 точки, 100-процентным охватом цветового пространства NTSC и максимальной яркостью 450 кд/м2.

Часы Amazfit GTR 2 eSIM позволяют совершать звонки без смартфона

Устройство несёт на борту приёмник навигационных систем GPS/ГЛОНАСС и контроллер NFC. Поддерживается измерение частоты сердечных сокращений и уровня содержания кислорода в крови. Кроме того, может оцениваться качество сна.

Пользователям будут доступны различные спортивные режимы. Благодаря герметичному исполнению новинка не боится погружений под воду на глубину до 50 метров.

Часы Amazfit GTR 2 eSIM позволяют совершать звонки без смартфона

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 96 часов в смарт-режиме и двух недель в режиме обычных часов.

В продажу часы Amazfit GTR 2 eSIM поступят по ориентировочной цене 300 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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