Часы Amazfit GTR 2 eSIM позволяют совершать звонки без смартфона

Компания Huami, которую поддерживает китайская Xiaomi, анонсировала умные наручные часы Amazfit GTR 2 eSIM, способные функционировать в сотовых сетях четвёртого поколения 4G/LTE.

Особенность гаджета, как отражено в названии, заключается в поддержке технологии eSIM (встроенная SIM-карта). Специальный идентификационный чип позволяет подключаться к сотовому оператору без необходимости установки физической SIM-карты. Отмечается, что часы дают возможность совершать телефонные звонки без использования смартфона.

Устройство оборудовано 1,39-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 454 ? 454 точки, 100-процентным охватом цветового пространства NTSC и максимальной яркостью 450 кд/м2.

Устройство несёт на борту приёмник навигационных систем GPS/ГЛОНАСС и контроллер NFC . Поддерживается измерение частоты сердечных сокращений и уровня содержания кислорода в крови. Кроме того, может оцениваться качество сна.

Пользователям будут доступны различные спортивные режимы. Благодаря герметичному исполнению новинка не боится погружений под воду на глубину до 50 метров.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 96 часов в смарт-режиме и двух недель в режиме обычных часов.

В продажу часы Amazfit GTR 2 eSIM поступят по ориентировочной цене 300 долларов США .



