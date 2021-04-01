Vodafone оправдался за снижение скорости интернета

В Vodafone напомнили абонентам о существовании «политики честного пользования безлимитным интернетом», также объяснили, почему скорость интернета снижается.

В Vodafone объяснили, почему снизилась скорость мобильного интернета

Абоненты Vodafone, использующие тарифные планы с подключенной услугой безлимитного интернета, обвиняют сотового оператора в мошенничестве за требование дополнительной ежедневной доплаты за высокую скорость интернета.

«29 марта я получила смс от Водафон, что я использовала 40 Гб по условиям какой-то честной политики и теперь скорость Интернета снижается. Хотя я заплатила 6 марта ОСА месячный тариф 230 грн и Интернет там безлимит. Но какая-то полиция Водафон снизила мне скорость в наглую. Они написали мне, что если я хочу снова хороший Интернет, то каждый день им доплачивать по 10 грн. выманиванием денег с клиента. Фу Водафон мелкое мошенничество!», - написала одна из абоненток Vodafone в социальных сетях.

В Vodafone объяснили, почему снизилась скорость мобильного интернета

В ответ на обвинения в мошенничестве в Vodafone отметили, что условия ограничения по скорости доступа в интернет после исчерпания 40 Гб были придуманы не просто так, а чтобы стабилизировать уровень нагрузки на сеть.

«Чтобы предоставить качественный доступ миллионам наших клиентов к безлимитному интернету, компании пришлось создать "Политику честного пользования безлимитным интернетом". Ведь нагрузка на сеть никто не отменял. И если один пользователь загружает сотни гигабайт данных на скорости 4G, то другим сотням людей, которые находятся в его районе, будет не очень приятно пользоваться интернетом», - говорится в сообщении Vodafone.


Шевченко Лилия, Тудей

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