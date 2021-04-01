Vodafone оправдался за снижение скорости интернета

В Vodafone напомнили абонентам о существовании «политики честного пользования безлимитным интернетом», также объяснили, почему скорость интернета снижается.

Абоненты Vodafone, использующие тарифные планы с подключенной услугой безлимитного интернета, обвиняют сотового оператора в мошенничестве за требование дополнительной ежедневной доплаты за высокую скорость интернета.

«29 марта я получила смс от Водафон, что я использовала 40 Гб по условиям какой-то честной политики и теперь скорость Интернета снижается. Хотя я заплатила 6 марта ОСА месячный тариф 230 грн и Интернет там безлимит. Но какая-то полиция Водафон снизила мне скорость в наглую. Они написали мне, что если я хочу снова хороший Интернет, то каждый день им доплачивать по 10 грн. выманиванием денег с клиента. Фу Водафон мелкое мошенничество!», - написала одна из абоненток Vodafone в социальных сетях.

В ответ на обвинения в мошенничестве в Vodafone отметили, что условия ограничения по скорости доступа в интернет после исчерпания 40 Гб были придуманы не просто так, а чтобы стабилизировать уровень нагрузки на сеть.