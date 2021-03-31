Минцифры обещает услугу "виртуальные номера" для жителей оккупированных территорий к июлю

Одним из ее главных преимуществ называют упрощение доступа к государственным сервисам с помощью номера телефона.

Услуга "виртуального номера" для жителей временно оккупированных территорий заработает к июлю 2021 года.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Снавер Сейтхалилев, которого цитирует пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Доступное и удобное получение услуг и сервисов нашими гражданами с ВОТ является одним из приоритетов для нас в части цифровизации. Именно это, в частности, и предусматривает услуга «виртуальный номер», которую мы совместно с операторами планируем запустить уже к концу первого полугодия этого года. Одним из ее главных преимуществ является упрощение доступа к государственным сервисам с помощью номера телефона, в первую очередь в сфере административных, медицинских и банковских услуг", - отметил Сейтхалилев.

"Виртуальный номер" - это услуга мобильных операторов, благодаря которой можно пользоваться украинским номером телефона без наличия физической SIM-карты с помощью мобильного Интернета или Wi-Fi с использованием приложения. Услуга "виртуальных номеров" уже используется в более чем 192 странах мира.

В МинВОТ планируют, что все государственные услуги в онлайн-формате будут доступны для жителей ВОТ к 2023 году.

Напомним, в феврале Кабинет министров позволил жителям временно оккупированных территорий воспользоваться услугой "е-Малятко" для онлайн-регистрации детей. Эта услуга сейчас тестируется в приложении "Дія".