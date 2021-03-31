Смарт-часы ZTE Watch GT с приёмником GPS и датчиком ЧСС стоят $90

Компания ZTE анонсировала умные наручные часы Watch GT, предлагающие богатую функциональность при относительно небольшой стоимости. Новинка уже доступна для заказа по ориентировочной цене 90 долларов США .

Гаджет оснащён круглым дисплеем AMOLED размером 1,39 дюйма с разрешением 454 ? 454 точки. В боковой части корпуса предусмотрены физические кнопки управления.

В оснащение входит встроенный приёмник спутниковой навигации GPS . Устройство оборудовано датчиком частоты сердечных сокращений (ЧСС). Кроме того, возможно определение уровня содержания кислорода в крови и качества сна. Само собой, часы могут фиксировать стандартные показатели вроде количества сделанных шагов и потраченных калорий.

В общей сложности доступны 16 спортивных режимов: среди них — бег, ходьба, езда на велосипеде, плавание, йога и др. Устройству не страшны погружения под воду (класс защиты от влаги 5ATM).

На экране гаджета можно просматривать различные уведомления со смартфона. Часы также позволяют управлять камерой и медиаплеером на сотовом аппарате.

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 420 мА·ч, заряда которой хватит на 15 суток работы в базовом режиме. Доступны версии с ремешками в разных цветовых исполнениях.



