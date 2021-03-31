Смарт-часы ZTE Watch GT с приёмником GPS и датчиком ЧСС стоят $90
Компания ZTE анонсировала умные наручные часы Watch GT, предлагающие богатую функциональность при относительно небольшой стоимости. Новинка уже доступна для заказа по ориентировочной цене 90 долларов США.
Гаджет оснащён круглым дисплеем AMOLED размером 1,39 дюйма с разрешением 454 ? 454 точки. В боковой части корпуса предусмотрены физические кнопки управления.
В оснащение входит встроенный приёмник спутниковой навигации GPS. Устройство оборудовано датчиком частоты сердечных сокращений (ЧСС). Кроме того, возможно определение уровня содержания кислорода в крови и качества сна. Само собой, часы могут фиксировать стандартные показатели вроде количества сделанных шагов и потраченных калорий.
В общей сложности доступны 16 спортивных режимов: среди них — бег, ходьба, езда на велосипеде, плавание, йога и др. Устройству не страшны погружения под воду (класс защиты от влаги 5ATM).
На экране гаджета можно просматривать различные уведомления со смартфона. Часы также позволяют управлять камерой и медиаплеером на сотовом аппарате.
За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 420 мА·ч, заряда которой хватит на 15 суток работы в базовом режиме. Доступны версии с ремешками в разных цветовых исполнениях.