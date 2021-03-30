Xiaomi представила Mi Mix Fold — свой первый смартфон с гибким дисплеем. Цена – от €1300

Как и предполагалось, китайская компания Xiaomi представила сегодня свой первый смартфон, оборудованный гибким дисплеем: новинка, выполненная в форм-факторе книжки, получила название Mi Mix Fold.

Гибкий экран AMOLED складывается внутрь корпуса, что защищает его от повреждений во время повседневного ношения. Эта панель имеет размер 8,01 дюйма по диагонали и обладает разрешением 2480 ? 1860 точек при пиксельной плотности 387 PPI (точек на дюйм). Заявлена поддержка Dolby Vision и HDR10+, а яркость достигает 600 кд/м2.

Таким образом, в разложенном виде пользователь получает в своё распоряжение небольшой планшет. В сложенном состоянии во фронтальной части оказывается вспомогательный внешний дисплей с диагональю 6,52 дюйма. Разрешение этого экрана составляет 2520 ? 840 точек, частота обновления — 90 Гц, яркость — 700 кд/м2.

В смартфон установлен флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 888, объединяющий восемь ядер с частотой до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G.

Камера вобрала в себя три компонента: это 108-мегапиксельный основной сенсор, блок с 13-мегапиксельным датчиком и ультраширокоугольной оптикой (123 градуса), а также 8-мегапиксельный модуль с 3-кратным оптическим и 30-кратным цифровым зумом. Блок на 8 млн пикселей может применяться для макросъёмки.

В арсенале новинки — качественная аудиосистема Harman Kardon с четырьмя динамиками, адаптер Wi-Fi 6 и аккумуляторная батарея ёмкостью 5020 мА·ч с поддержкой быстрой подзарядки мощностью 67 Вт. Смартфон Xiaomi Mi Mix Fold будет доступен в следующих версиях:

12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 256 Гбайт — €1300;

12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 512 Гбайт — €1430;

16 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 512 Гбайт — €1700.



