OnePlus отменила выпуск Nord SE и готовит модель Nord 2 на процессоре Snapdragon 780G

В конце прошлого года появилась информация, что компания OnePlus планирует выпустить относительно недорогой смартфон Nord SE — специальную версию модели OnePlus Nord. И вот теперь появились новые данные об этом и других проектах производителя.

OnePlus отменила выпуск Nord SE и готовит модель Nord 2 на процессоре Snapdragon 780G

Здесь и ниже OnePlus Nord / Изображения разработчика

Как сообщается на страницах ресурса Voice, выпуск Nord SE отменён. О причинах данного решения ничего не сообщается, но наблюдатели не исключают вероятности того, что имя Nord SE зарезервировано для одного из будущих аппаратов OnePlus.

Между тем появились новые данные о смартфоне OnePlus Nord 2, который создаётся по проекту с кодовым именем Denniz. Ранее ходили слухи, что в этот аппарат может быть установлен процессор MediaTek Dimensity 1200 с интегрированным модемом 5G. Однако теперь обнародованы иные сведения.

OnePlus отменила выпуск Nord SE и готовит модель Nord 2 на процессоре Snapdragon 780G

Утверждается, что основой OnePlus Nord 2 может послужить новейший 5-нанометровый чип Qualcomm Snapdragon 780G. Это изделие содержит восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 642 и сотовый модем Snapdragon X53 5G.

Сообщается также, что официальная презентация OnePlus Nord 2 состоится в течение второго или третьего квартала нынешнего года. Без сомнений, в ближайшее время этот аппарат начнёт обрастать дополнительными подробностями.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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