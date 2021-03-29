Прототип первого Apple iPad с двумя разъёмами для зарядки показался на фото

Пользователь Twitter Джулио Зомпетти (Giulio Zompetti), занимающийся коллекционированием устройств компании Apple , опубликовал в своём аккаунте снимки прототипа первого iPad , оснащённого двумя разъёмами для зарядки. Эти изображения подтверждают слухи о том, что Apple планировала оснастить оригинальный iPad двумя 30-пиновыми разъёмами, один из которых располагался под кнопкой «Домой», а второй — на левой торцевой поверхности корпуса.

Зомпетти пояснил, что изначально Apple планировала использовать в своём первом планшете «систему с двумя док-станциями». Предположительно, он работал бы во многом так же, как и другие устройства этой категории с двумя разъёмами, позволяя подключать дополнительные аксессуары вроде клавиатуры.

Система с двумя разъёмами, по-видимому, также предполагала поддержку параллельной зарядки. Кроме того, наличие двух разъёмов давало бы больше возможности для подключения к другим устройствам, таким как внешние жёсткие диски или карт-ридеры через соответствующий переходник, совместимый с 30-пиновым разъёмом.

Стоит отметить, что изображения прототипов iPad первого поколения, оснащённого двумя разъёмами, неоднократно публиковались в интернете. Кроме того, информация о том, что Apple запатентовала iPad с двумя разъёмами также известно достаточно давно. Несмотря на это, все существующие iPad оснащаются одним разъёмом для передачи данных и подзарядки.



