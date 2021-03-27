TCL придумала смартфон с гибким экраном, который может и скручиваться, и складываться

Складные смартфоны обретают всё большую популярность. На рынке уже присутствует несколько устройств со складывающимися экранами, однако это направление всё ещё довольно молодое. Именно поэтому чуть ли не каждый месяц производители придумывают новые конструкции гибких смартфонов. Над новым уникальным устройством в данный момент работает TCL.

neowin.net

Существующие модели гибких смартфонов имеют складывающийся дисплей. Также производители показывали прототипы устройств с разворачивающимся экраном. Новая разработка TCL сможет похвастаться и тем, и другим. Судя по изображениям, полученным CNET, компания работает над смартфоном, который может увеличиваться до форм-фактора планшета. Однако вместо использования привычного шарнира или растягивающегося экрана он объединяет в себе обе эти особенности. Концепция устройства на первый взгляд может показаться странной, однако её преимуществом является возможность сделать смартфон более компактным, чем существующие модели складных устройств. К тому же, такой подход позволит получит более привычный для планшетов прямоугольный дисплей, вместо квадратного, как у нынешних гибких смартфонов.

neowin.net

CNET сообщает, что изображения устройства будут продемонстрированы в апреле на мероприятии, где TCL представит серию смартфонов TCL 20, которая была анонсирована на выставке CES 2021. Пока нет информации, когда уникальный складной смартфон появится на рынке. Вполне вероятно, что он так и останется на стадии концепта.



