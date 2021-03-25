Vivo представила iQOO Z3 — смартфон со 120-Гц экраном, 5G и 64-Мп камерой за $260

Китайская компания Vivo, как и ожидалось, анонсировала смартфон среднего уровня iQOO Z3 под управлением операционной системы OriginOS на основе Android 11. Устройство получило поддержку сотовых сетей пятого поколения (5G).

Аппарат располагает 6,58-дюймовым дисплеем формата FHD+ с разрешением 2408 ? 1080 точек, контрастностью 1500:1 и 96-процентным охватом цветового пространства NTSC. Частота обновления составляет 120 Гц, а частота отклика сенсорного слоя — 180 Гц. Говорится о поддержке HDR.

Фронтальная 16-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,0 располагается в небольшом вырезе в верхней части экрана. Тройная тыльная камера содержит 64-мегапиксельный блок (f/1,79), модуль с 8-мегапиксельным датчиком и широкоугольной оптикой (120 градусов; f/2,2), а также 2-мегапиксельный макромодуль.

В основу положен процессор Qualcomm Snapdragon 768G 5G. Он совмещает восемь ядер Kryo 475 с частотой до 2,8 ГГц, графический ускоритель Adreno 620 и 5G-модем Snapdragon X52. Питание устройство получает от аккумулятора ёмкостью 4400 мА·ч с поддержкой 55-ваттной подзарядки FlashCharge.

Прочее оснащение таково: контроллер Bluetooth 5.1, стандартное 3,5-мм гнездо для наушников, боковой сканер отпечатков пальцев, порт USB Type-C. Толщина корпуса составляет 8,5 мм, вес — 185,5 г. Доступны следующие версии новинки:

  • 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт — $260;
  • 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт — $275;
  • 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 256 Гбайт — $305.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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