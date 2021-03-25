Facebook запустит мобильное приложение для бывших заключенных

Facebook разрабатывает уникальное приложение, которого еще нет на мобильном рынке. Оно поможет адаптироваться в обществе людям, возвращающимся из мест лишения свободы.

Приложение The Re-Entry App, которое пока доступно в формате тестирования, поможет подготовиться к жизни после тюрьмы при поддержке сообщества, сообщили его разработчики. В данное время разработчики собирают отзывы, чтобы протестировать все опции и исправить ошибки.

Анонс нового приложения уже появляется в ленте некоторых пользователей Instagram. Люди могут протестировать сервис и оставить свой отзыв.

"Мы изучаем различные способы устранения пробелов, с которыми сталкиваются представители маргинализированных сообществ в наших приложениях", — заявили в Facebook.

Данное приложение создано совместно с другими продуктами для продвижения "расовой справедливости". Марк Цукерберг в прошлом году анонсировал создание подобных сервисов.

Подробных характеристик The Re-Entry App его создатели пока не называют.

Также известно, что Facebook планирует создать версию Instagram для детей младше 13 лет с особенной системой безопасности. В версии приложения для детей будет предусмотрен родительский контроль.

Ранее сообщалось, что ложная информация о вакцине от коронавируса будет отфильтровываться и удаляться из социальной сети Facebook.