Xiaomi выпустит геймерский смартфон с самым лучшим качеством звука

Xiaomi выпустит первые в мире смартфоны с SSD-накопителем – игровые Black Shark 4. Презентация новинок состоится уже в конце марта 2021 года. Эти геймерские смартфоны будут иметь сверхбыструю зарядку и высококачественный звук. Устройства линейки Black Shark 4 заявлены пока только для китайского рынка.

Xiaomi выпустила смартфон с самым лучшим качеством звука

В отличии от других моделей Xiaomi, Black Shark 4 отличается необычным дизайном и и внушительным списком технологий, которые ни Xiaomi, ни одна другая компания в мире до сих пор не реализовала в смартфонах.

Среди уникальных "штучек" - высокоскоростной SSD-накопитель, используемый совместно с флеш-памятью UFS 3.1. Обычно в смартфонах применяется только флеш-память - eMMC или UFS в зависимости от модели и производителя, но в геймерском телефоне все иначе. Здесь есть и специальные боковые игровые кнопки с магнитным приводом, которые по словам производителей выдержат 1 млн нажатий. В смартфоне Xiaomi Black Shark 4 предусмотрена и специальная система охлаждения. За это в устройстве отвечают две тепловые трубки, между которыми проложены листы графита.

Xiaomi выпустила смартфон с самым лучшим качеством звука

Среди прочих фишек модели Black Shark 4 и 4 Pro — чувствительные к силе нажатия shoulder-кнопки, две клавиши переключения режимов, опять же с правой стороны, и кнопка Home со встроенным сканером отпечатков пальцев аккурат по центру между другими кнопками.

Фронтальная камера смартфонов, вписанная в экран, имеет разрешение 20 Мп. Основных камер у этого смартфона три - 64 Мп, 48 Мп и 8 Мп.

Xiaomi Black Shark 4 Pro вышел в трех версиях – 8/128 ГБ, 12/256 ГБ и 16/512 ГБ. Стоимость новинки соответственно $615, $690 и $815.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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