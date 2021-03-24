Перемены в передней панели iPhone 13 подтвердились: «чёлка» станет меньше, а динамик переедет выше

Несмотря на то, что смартфоны iPhone 13 будут представлены Apple только через полгода, слухи об их особенностях уже некоторое время блуждают в Сети. Ожидается, что новые смартфоны получат уменьшенный вырез в экране, и свежая утечка это подтверждает.

Перемены в передней панели iPhone 13 подтвердились: «чёлка» станет меньше, а динамик переедет выше

macrumors.com

Греческий сервисный центр iRepair предоставил изданию MacRumors фотографию передних стеклянных панелей для смартфонов серии iPhone 13. На снимке запечатлены стёкла для смартфонов во всех трёх размерах, в которых, по слухам, они будут представлены: 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Судя по фото, уменьшения габаритов выреза в дисплее удалось достичь благодаря переносу разговорного динамика ближе к верхней кромке лицевой панели. Ранее аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) уже заявлял, что выемка для системы True Depth в iPhone 13 уменьшится, однако он не упоминал о переносе разговорного динамика.

Перемены в передней панели iPhone 13 подтвердились: «чёлка» станет меньше, а динамик переедет выше

macrumors.com

Напомним, что дизайн и размеры выреза в дисплее iPhone не менялись с момента его появления в iPhone X, выпущенном в 2017 году. При этом согласно более ранним слухам, как минимум один из новых iPhone получит точечный круглый вырез для фронтальной камеры и сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей. Вероятно, этими особенностями будет обладать iPhone SE Plus, который, как ожидается, Apple анонсирует в этом году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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