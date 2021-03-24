Перемены в передней панели iPhone 13 подтвердились: «чёлка» станет меньше, а динамик переедет выше

Несмотря на то, что смартфоны iPhone 13 будут представлены Apple только через полгода, слухи об их особенностях уже некоторое время блуждают в Сети. Ожидается, что новые смартфоны получат уменьшенный вырез в экране, и свежая утечка это подтверждает.

macrumors.com

Греческий сервисный центр iRepair предоставил изданию MacRumors фотографию передних стеклянных панелей для смартфонов серии iPhone 13. На снимке запечатлены стёкла для смартфонов во всех трёх размерах, в которых, по слухам, они будут представлены: 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Судя по фото, уменьшения габаритов выреза в дисплее удалось достичь благодаря переносу разговорного динамика ближе к верхней кромке лицевой панели. Ранее аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) уже заявлял, что выемка для системы True Depth в iPhone 13 уменьшится, однако он не упоминал о переносе разговорного динамика.

macrumors.com

Напомним, что дизайн и размеры выреза в дисплее iPhone не менялись с момента его появления в iPhone X, выпущенном в 2017 году. При этом согласно более ранним слухам, как минимум один из новых iPhone получит точечный круглый вырез для фронтальной камеры и сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей. Вероятно, этими особенностями будет обладать iPhone SE Plus, который, как ожидается, Apple анонсирует в этом году.



