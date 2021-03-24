Смарт-часы повышенной прочности Amazfit T-Rex Pro с 1,3" экраном оценены в $180

Смарт-часы повышенной прочности Amazfit T-Rex Pro с 1,3

Компания Huami, которую поддерживает китайская Xiaomi, официально представила умные наручные часы Amazfit T-Rex Pro, продажи которых на мировом рынке начнутся 31 марта.

Гаджет выполнен в корпусе повышенной прочности в соответствии со стандартом MIL-STD-810G. Устройству не страшны удары и погружения под воду на глубину до 100 метров (класс защиты 10ATM). Часы способны выдерживать температуры до минус 40 и до плюс 70 градусов Цельсия.

Новинка наделена круглым 1,3-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 360 ? 360 пикселей. Экран ограждён от повреждений стеклом Corning Gorilla Glass 3. Размеры составляют 47,7 ? 47,7 ? 13,5 мм, вес — 59,4 г.

Смарт-часы повышенной прочности Amazfit T-Rex Pro с 1,3

Часы снабжены оптическим датчиком BioTracker 2 PPG для высокоточного измерения частоты сердечных сокращений. Кроме того, реализована функция OxygenBeats для оценки уровня содержания кислорода в крови.

В оснащение входят трёхосный акселерометр, барометрический альтиметр и сенсор освещённости. Имеется приёмник спутниковых навигационных систем GPS/BeiDou/Galileo/ГЛОНАСС.

Смарт-часы повышенной прочности Amazfit T-Rex Pro с 1,3

Устройство предлагает более 100 спортивных режимов. Для обмена данными со смартфоном служит подключение Bluetooth 5.0 LE. Аккумулятор ёмкостью 390 мА·ч обеспечивает до 18 суток работы (до 40 часов при использовании навигации).

Приобрести Amazfit T-Rex Pro можно будет по ориентировочной цене 180 долларов США.

Смарт-часы повышенной прочности Amazfit T-Rex Pro с 1,3


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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