Полностью беспроводные наушники Master & Dynamic MW08 снабжены активным шумоподавлением

Тридцатого марта компания Master & Dynamic начнёт продажи полностью беспроводных наушников погружного типа MW08: цена модели премиального уровня составит приблизительно 300 долларов США .

Модули-вкладыши для левого и правого уха наделены высококачественными 11-миллиметровыми бериллиевыми излучателями. Поддерживается беспроводная связь Bluetooth 5.2.

Каждый из наушников снабжён тремя микрофонами. Реализована система гибридного активного шумоподавления с двумя режимами Ambient Sound (Voice и Awareness), позволяющими слышать определённые звуки окружающей среды.

Новинка может похвастаться большим временем автономной работы — до 12 часов. Зарядный футляр обеспечивает ещё до 30 часов прослушивания музыки. Функция быстрой подзарядки позволяет восполнить запас энергии на 50 % всего за 15 минут, а на полную зарядку требуется 45 минут.

Наушники защищены от влаги и пота по стандарту IPX5. На каждом из вкладышей предусмотрены кнопки управления для переключения треков, управления голосовыми вызовами, изменения режимов работы системы шумоподавления и пр.

Новинка будет предлагаться в различных вариантах оформления: чёрном, синем, коричневом и белом.



