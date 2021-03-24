LG пообещала развернуть коммерческую сеть 6G до конца десятилетия

LG пообещала развернуть коммерческую сеть 6G до конца десятилетия

Компания LG Electronics совместно с рядом партнёров ведёт активные исследования в области мобильной связи шестого поколения (6G). По сравнению с сервисами 5G такие сети обеспечат дальнейшее увеличение пропускной способности и снижение задержек.

Сообщается, что специалисты LG работают над технологиями 6G совместно с сотрудниками Корейского института передовых технологий (KAIST). Кроме того, LG заключила договор с американской компанией Keysight, производящей специализированное тестовое оборудование.

По условиям соглашения о сотрудничестве, стороны работают над системами 6G, использующими терагерцевый диапазон. Ключевую стадию исследований планируется завершить к 2024 году.

Однако на фактическое развёртывание коммерческих сетей 6G потребуется дополнительное время. Отмечается, что LG рассчитывает развернуть первые такие сервисы до конца текущего десятилетия — ориентировочно в 2029 году.

LG пообещала развернуть коммерческую сеть 6G до конца десятилетия

Предполагается, что сотовые сети шестого поколения обеспечат скорость передачи данных до 1 Тбит/с. Для сравнения: для 5G-сервисов определён максимальный показатель на уровне 20 Гбит/с.

Внедрение технологий 6G приведёт к появлению качественно новых интернет-сервисов, интерактивных платформ, систем управления предприятиями и умным транспортом.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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