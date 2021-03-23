Vodafone назвал причину повышения безлимитных тарифов

Vodafone рассказал своим абонентам, почему стоимость тарифов мобильного оператора время от времени повышается. На жалобу одного из клиентов на стоимость пакетов и качества услуг в Vodafone ответили, что нагрузка на сеть постоянно увеличивается, из-за этого растут расходы на поддержку инфраструктуры и расширение емкости, как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах.

Vodafone назвал причину повышения безлимитных тарифов

В жалобе на Facebook пользователь Vodafone написал, что недоволен высокой стоимостью своего месячного тарифа и недостаточным количеством интернета в пакете. Мужчина считает, что интернета должно быть 60 ГБ в месяц, вместо 40 ГБ. Сколько именно платит мужчина ежемесячно за свой тариф, он не сообщил.

«Программы стают тяжелыми, больше используют в фоне. Когда начинал - тариф был 80 грн, сейчас 220 грн - за что вы берете средства, а качество не повышаете!? Мне не хватает 10 дней "безлимитного" интернета. Должно быть 60 Гб в месяц!», - высказал свою претензию клиент компании.

Vodafone назвал причину повышения безлимитных тарифов

В ответ на жалобу клиенту ответили, что если ему не хватает гигабайт интернета, то можно перейти на контракт и увеличить его количество.

"Чтобы предоставить качественный доступ миллионам наших клиентов к безлимитному интернету, компании пришлось создать "Политику честного пользования безлимитным интернетом". Ведь нагрузку на сеть никто не отменял. И если один пользователь загружает сотни гигабайт данных на скорости 4G, то другим сотням людей, которые находятся в его районе, будет не очень приятно пользоваться интернетом», - объяснили в Vodafone клиенту.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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