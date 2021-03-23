Процессор Qualcomm Snapdragon 860 рассчитан на смартфоны среднего уровня

Компания Qualcomm полностью раскрыла технические характеристики процессора Snapdragon 860, который дебютировал в составе производительного смартфона Poco X3 Pro (подробное описание доступно в нашем материале).

По сути, Snapdragon 860 представляет собой незначительно улучшенную версию решения Snapdragon 855+ родом из 2019 года. Архитектурой предусмотрено наличие восьми ядер Kryo 485 с тактовой частотой до 2,96 ГГц. Производственные нормы — 7 нанометров.

В состав Snapdragon 860 входит графический ускоритель Adreno 640. Заявлена поддержка беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5, технологии NFC , спутниковой навигации GPS/Beidou/Galileo/ГЛОНАСС, камер с разрешением до 192 млн пикселей.

Максимально поддерживаемый объём оперативной памяти LPDDR4x составляет 16 Гбайт против 12 Гбайт у Snapdragon 855+. Другие изменения касаются возможностей камеры.

Платформа Snapdragon 860 включает модем Snapdragon X24 LTE с поддержкой сотовой связи четвёртого поколения. Дополнительно может быть задействован модуль Snapdragon X50 5G.

Процессор рассчитан на смартфоны среднего уровня. Очевидно, в скором времени устройства на этой платформе представят известные игроки мобильного рынка.



