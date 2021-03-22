Xiaomi Mi 11 Lite - характеристики і фото смартфона

Xiaomi Mi 11 Lite будет презентован 29 марта, но в Сети уже появились фото и характеристики нового флагмана. Внешне модель Mi 11 Lite очень похожа на Mi 11, но внутреннее наполнение обеих моделей отличается.

В частности, смартфон построен на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 732G. Дисплей AMOLED диагональю 6,55 дюйма характеризуется разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц. Объемы оперативной памяти – 6-8 ГБ, флэш-памяти – 64 или 128 ГБ. Разрешение датчиков основной камеры – 64, 8 и 5 Мп. Для фронтальной камеры предусмотрена перфорация в левом верхнем углу экрана.

Смартфон Xiaomi Mi 11 Lite выйдет в модификациях с поддержкой 5G и без: первая получит процессор Qualcomm Snapdragon 775G, вторая — Snapdragon 732G.

Модель Xiaomi Mi 11 Lite 4G будет доступна в чёрном, синем и розовом цвете, а модель Mi 11 Lite 5G — в чёрном, зелёном и жёлтом.

Новый флагман от Xiomi будет весить всего 150 г, а значит это будет очень тонкий и лёгкий по современным меркам смартфон.

В Европе Mi 11 Lite будет стоить примерно 320 евро, что в два раза дешевле, чем стоимость модели Mi 11.