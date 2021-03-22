Анонсирован 10-дюймовый планшет Nook от Barnes & Noble Nook и Lenovo по цене $129,99

Анонсирован 10-дюймовый планшет Nook от Barnes & Noble Nook и Lenovo по цене $129,99

Barnes & Noble объявила о пополнении семейства планшетов и ридеров Nook новой моделью с 10-дюймовым экраном, созданной совместно с компанией Lenovo. О планах представить новый планшет, оптимизированный для чтения электронных книг, компания сообщила на прошлой неделе.

По сравнению с предшественником Nook, вышедшим в 2018 году, новая модель получила более современный дизайн, более узкие рамки вокруг экрана, а также более продолжительное время автономной работы при такой же цене $129,99.

Как и предшественник, новинка оснащена 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920?1080 точек). Благодаря более тонким рамкам соотношение площади экрана к поверхности лицевой панели составляет 85 %. Новый Nook базируется на процессоре неуказанного изготовителя с тактовой частотой 2,3 ГГц, и имеет в арсенале 32 Гбайт флеш-памяти с возможностью расширения с помощью карты microSD. Вес планшета равен 420 г.

Анонсирован 10-дюймовый планшет Nook от Barnes & Noble Nook и Lenovo по цене 9,99

Продолжительность автономной работы новинки составляет около 10 часов, в то время как у предшественника этот показатель равен 8,5 часа.

Как и предыдущие представители семейства Nook, новый планшет работает под управлением ОС Android с программным обеспечением Barnes & Noble Nook, обеспечивающим возможность чтения и приобретения электронных книг в фирменном книжном магазине, а также с поддержкой Google Play и Google Assistant.

Новый планшет Nook поступит в продажу в начале апреля.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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