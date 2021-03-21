Киевстар представил новый социальный тариф с дополнительной скидкой

Киевстар запустил один из самых выгодных тарифных планов в своей линейке. В первую очередь этот тариф предназначен для людей, которым не нужен интернет, ведь количество гигабайт здесь минимальное. Речь идет о тарифе "Smart Регион".

В перечень услуг данного тарифа входят: безлимитные звонки в сети Киевстар, 300 минут для звонков на другие направления по Украине и для международных звонков, 30 гигабайтов мобильного интернета. Также абоненты, подключившие "Smart Регион" смогут без дополнительной платы пользоваться сервисами «Киевстар ТВ» с пакетом «Легкий», Star Guard Lite и Mobile ID. И все это за 100 гривен в месяц. Дополнительный интернет в рамках данного тарифа можно будет получить за десять гривен 100 МБ.

Тарифный план "Smart Регион" представляет из себя обновленную версию старого тарифного плана «Безлим +». Этот тариф является контрактным. Для его подключения абоненты Киевстар должны посетить магазин мобильного оператора с паспортом и идентификационным кодом. Клиентам компании также предоставляется возможность держать на одном лицевом счете несколько номеров. В зависимости от того, сколько номеров вы подключите на один лицевой счет, Киевстар предоставит 5% скидку на подключение. При подключении трех номеров скидка составит 10%.

Киевстар предлагает своим абонентам еще одно выгодное предложение - в течение почти десяти месяцев платить за мобильную связь и доступ в Интернет на 33% меньше, может любой человек, если приобретет акционный 4G-смартфон в официальном интернет-магазине или в точках розничной продажи оператора Киевстар.