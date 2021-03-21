Бразилия оштрафовала Apple на $2 млн за продажу iPhone без зарядных устройств

По сообщениям сетевых источников, благодаря усилиям агентства Procon-SP, занимающегося защитой прав потребителей в Бразилии , Apple оштрафована почти на $2 млн. Причиной этому стало отсутствие зарядных устройств в комплекте с новыми iPhone, что, как оказалось, нарушает местный закон о защите прав потребителей.

Согласно имеющимся данным, ещё в декабре прошлого года агентство Procon-SP уведомила Apple о том, что продажа смартфонов без зарядного устройства является нарушением местного законодательства. Однако Apple в ответ на это заявила, что у большинства покупателей уже есть зарядные устройства, поэтому включать в комплект поставки ещё одно нет необходимости.

После вынесения решения о штрафе Procon-SP заявила о том, что Apple должна уважать и понимать бразильское законодательство и институты защиты прав потребителей. Примечательно, что американская компания была оштрафована не только из-за отсутствующей в комплекте зарядки, но и за введение клиентов в заблуждение по поводу водонепроницаемости iPhone. Начиная с iPhone 7, смартфоны Apple обладают водонепроницаемостью. Например, iPhone 12 сертифицирован для погружения в воду на глубину до 6 метров на 30 минут.

Procon-SP утверждает, что Apple отказывается ремонтировать по гарантии iPhone, которые вышли из строя из-за воды. Кроме того, американская компания обвиняется в умышленном замедлении работы старых iPhone с помощью программных обновлений с целью побудить пользователей к приобретению новых моделей. Что касается штрафа, то у Apple будет возможность его обжаловать.



