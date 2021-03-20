Молодёжный смартфон ZTE S30 Pro получит 55-Вт быструю подзарядку

Компания ZTE обнародовала новые тизеры, раскрывающие некоторые технические характеристики молодёжного смартфона S30 Pro, официальная презентация которого состоится 30 марта.

Ранее сообщалось, что аппарат будет оборудован качественным OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, фронтальной камерой с разрешением 44 млн пикселей, а также четверной тыльной камерой с 64-мегапиксельным основным сенсором.

Новый тизер раскрывает параметры подсистемы питания. Задействована аккумуляторная батарея ёмкостью 4200 мА·ч. Для восполнения запаса её энергии может быть использована система быстрой подзарядки мощностью 55 Вт (через симметричный порт USB Type-C).

Ещё одно изображение говорит о том, что частота опроса сенсорного слоя дисплея достигает 360 Гц. А это означает, что новинка обеспечит отличную скорость отклика в играх.

Аппарат заключён в корпус с боковыми физическими кнопками управления. Новинка выйдет в различных вариантах цветового исполнения, в том числе в градиентном.

Сетевые источники добавляют, что на смартфон будет установлена операционная система Android 11 с фирменной надстройкой ZTE MyOS.



