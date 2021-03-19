Xiaomi Mi 11 Ultra станет первым смартфоном с 50-Мп датчиком Samsung ISOCELL GN2

Сегодня известный инсайдер, скрывающийся под ником Ice Universe, сообщил новые подробности о грядущем флагманском смартфоне Xiaomi Mi 11 Ultra. Он заявил, что устройство выйдет уже в конце этого месяца и первым на рынке получит датчик основной камеры Samsung ISOCELL GN2.

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Эта информация соответствует заявлению техноблога Digital Chat Station, согласно которому Xiaomi запланировала два крупных анонса на март и апрель. Он также предположил, что Mi 11 Ultra будет представлен вместе с Mi 11 Pro, который, по слухам, также будет использовать датчик ISOCELL GN2 и сможет похвастаться небольшим вспомогательным дисплеем на задней панели.

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По словам Ice Univerce, ISOCELL GN2 станет самым крупным датчиком для камер смартфонов в этом году. Вместо того, чтобы стремиться к огромному разрешению, Samsung наделила 50-Мп матрицу крупными 1,4-мкм пикселями. Поддерживается объединение четырёх расположенных рядом пикселей в один, что должно существенно улучшить качество фото при недостаточном освещении.

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Ожидается, что Xiaomi Mi 11 Ultra и Mi 11 Pro в дополнение к ISOCELL GN2 получат 48-Мп датчики с объективами-перископами и 48-Мп сенсоры со сверхширокоугольной оптикой. Точная дата запуска смартфонов по-прежнему неизвестна.



