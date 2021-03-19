Xiaomi Mi 11 Ultra станет первым смартфоном с 50-Мп датчиком Samsung ISOCELL GN2

Сегодня известный инсайдер, скрывающийся под ником Ice Universe, сообщил новые подробности о грядущем флагманском смартфоне Xiaomi Mi 11 Ultra. Он заявил, что устройство выйдет уже в конце этого месяца и первым на рынке получит датчик основной камеры Samsung ISOCELL GN2.

Xiaomi Mi 11 Ultra станет первым смартфоном с 50-Мп датчиком Samsung ISOCELL GN2

gsmarena.com

Эта информация соответствует заявлению техноблога Digital Chat Station, согласно которому Xiaomi запланировала два крупных анонса на март и апрель. Он также предположил, что Mi 11 Ultra будет представлен вместе с Mi 11 Pro, который, по слухам, также будет использовать датчик ISOCELL GN2 и сможет похвастаться небольшим вспомогательным дисплеем на задней панели.

Xiaomi Mi 11 Ultra станет первым смартфоном с 50-Мп датчиком Samsung ISOCELL GN2

gsmarena.com

По словам Ice Univerce, ISOCELL GN2 станет самым крупным датчиком для камер смартфонов в этом году. Вместо того, чтобы стремиться к огромному разрешению, Samsung наделила 50-Мп матрицу крупными 1,4-мкм пикселями. Поддерживается объединение четырёх расположенных рядом пикселей в один, что должно существенно улучшить качество фото при недостаточном освещении.

Xiaomi Mi 11 Ultra станет первым смартфоном с 50-Мп датчиком Samsung ISOCELL GN2

gsmarena.com

Ожидается, что Xiaomi Mi 11 Ultra и Mi 11 Pro в дополнение к ISOCELL GN2 получат 48-Мп датчики с объективами-перископами и 48-Мп сенсоры со сверхширокоугольной оптикой. Точная дата запуска смартфонов по-прежнему неизвестна.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Microsoft выпустит новый Android-смартфон с двумя экранами во второй половине годаMicrosoft выпустит новый Android-смартфон с двумя экранами во второй половине года
OnePlus подтвердила анонс своих дебютных умных часов 23 мартаOnePlus подтвердила анонс своих дебютных умных часов 23 марта
Презентация смартфона Realme со 108-Мп камерой состоится 24 мартаПрезентация смартфона Realme со 108-Мп камерой состоится 24 марта
Смартфоны серии OnePlus 9 будут комплектоваться 65-Вт зарядными устройствамиСмартфоны серии OnePlus 9 будут комплектоваться 65-Вт зарядными устройствами
Новые смартфоны Nokia дебютируют 8 апреляНовые смартфоны Nokia дебютируют 8 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
Глобальная версия Xiaomi Mi 10S может получить улучшенный чип Snapdragon 888Глобальная версия Xiaomi Mi 10S может получить улучшенный чип Snapdragon 888
Xiaomi анонсировала смартфон Mi Mix 4 Pro Max со складным экраномXiaomi анонсировала смартфон Mi Mix 4 Pro Max со складным экраном
Samsung готовит смартфон среднего уровня на старом флагмане Qualcomm 855+Samsung готовит смартфон среднего уровня на старом флагмане Qualcomm 855+
В приложении Samsung Health появилась неподобающая реклама под видом запросов на соревнованияВ приложении Samsung Health появилась неподобающая реклама под видом запросов на соревнования
Упрощённая версия планшета Samsung Galaxy Tab S7 отметилась в GeekbenchУпрощённая версия планшета Samsung Galaxy Tab S7 отметилась в Geekbench
Xiaomi озвучила цены на новые смартфоны Redmi K40 и Redmi K40 ProXiaomi озвучила цены на новые смартфоны Redmi K40 и Redmi K40 Pro
Xiaomi показала крупным планом тройную камеру нового смартфона Redmi K40Xiaomi показала крупным планом тройную камеру нового смартфона Redmi K40
Xiaomi крупным планом показала тройную камеру смартфонов Redmi K40Xiaomi крупным планом показала тройную камеру смартфонов Redmi K40
Xiaomi выпустит первый смартфон на обновленном Android 11Xiaomi выпустит первый смартфон на обновленном Android 11
Xiaomi раскрыла подробности нового смартфона Redmi Note 10Xiaomi раскрыла подробности нового смартфона Redmi Note 10
Последние новости
Подгружаем последние новости