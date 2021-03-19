Смартфон Moto G20 получит загадочный процессор Unisoc и Android 11

Смартфон Moto G20 получит загадочный процессор Unisoc и Android 11

Многочисленные сетевые источники сообщают о том, что Motorola в скором времени анонсирует смартфон среднего уровня Moto G20: уже раскрыты ключевые технические характеристики этой новинки.

Готовящийся аппарат имеет кодовое обозначение XT2128. Известно, что в его основу положен процессор Unisoc T700: он объединяет восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 1,82 ГГц и графический ускоритель ARM Mali-G52.

Говорится о наличии 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителя вместимостью 64 Гбайт. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 10-ваттной подзарядки.

Смартфон Moto G20 получит загадочный процессор Unisoc и Android 11

Поддержка мобильной связи 5G для новинки не предусмотрена. Но упомянуто наличие контроллера NFC и FM-тюнера. Аппарат будет поставляться с операционной системой Android 11.

Интернет-источники добавляют, что модель Moto G20 будет доступна на европейском рынке, где её цена составит 150 евро. Что касается сроков презентации, то они пока не уточняются.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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