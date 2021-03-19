Vodafone запустил новый дешевый тариф

Компания Vodafone разработала и запустила в продажу новый тарифный план за символическую плату – чуть более одной гривны в день за доступ в интернет и сотовую связь.

Новый дешевый тариф от Vodafone предназначен для тех пользователей, которые активно в своей жизни используют «умные» гаджеты – смарт-часы, планшеты, сигнализации, детские часы, модемы и т.п. Эксперты давно подчеркивали, что для владельцев удобных девайсов необходимы специальные тарифные планы от мобильных операторов.

В Vodafone решили опередить на данном направлении своих конкурентов и запустить в продажу недорогие, но функциональные тарифы для тех, кто помимо смартфона использует другие устройства, которые требуют подключения к интернету и способные принимать и отправлять СМС-сообщения и другие виды оповещений, совершать звонки.

Новый тарифный план получил название «Vodafone Device S», абонплата составляет 50 гривен в месяц. После покупки пакета и установки сим-карты владелец получает 500 Мб мобильного интернета, 50 минут звонков в сети Vodafone в течение месяца, возможность отправки СМС-сообщений по 3 грн.

Еще больше возможностей можно получить, приобретя тарифный план для «умных» устройств - «Vodafone Device M» (10 Гб интернета) или «Vodafone Device L» (18 Гб интернета, идеальный вариант для модемов и роутеров).