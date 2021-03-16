Vivo представила игровой смартфон iQOO Neo5 на процессоре Snapdragon 870 с очень быстрым сенсором

Vivo представила игровой смартфон iQOO Neo5 на процессоре Snapdragon 870 с очень быстрым сенсором

Компания Vivo официально представила игровой смартфон iQOO Neo5, который стал её первым устройством на новой почти флагманской платформе Snapdragon 870 компании Qualcomm. О предстоящем выходе новинки стало известно в начале февраля.

Смартфон iQOO Neo5 оснащён 6,62-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и максимальным показателем яркости 1300 кд/кд/м2. Дисплей имеет официальную сертификацию HDR10+, что обеспечивает более качественное, детализированное и насыщенное отображение контента. Частота обновления дисплея составляет 120 Гц, частота опроса сенсорного слоя — впечатляющие 1000 Гц.

Vivo представила игровой смартфон iQOO Neo5 на процессоре Snapdragon 870 с очень быстрым сенсором

Чипсет Snapdragon 870 объединяет восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 650, а также модем Snapdragon X55 5G с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. На борту имеется 8 или 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель UFS 3.1 ёмкостью 128 или 256 Гбайт.

Vivo представила игровой смартфон iQOO Neo5 на процессоре Snapdragon 870 с очень быстрым сенсором

В связи с тем, что роль камер в игровом процессе сведена к минимуму, компания предложила в iQOO Neo5 не самую продвинутую конфигурацию. Основная камера включает 48-Мп модуль с диафрагмой f/1,8, сверширокоугольный объектив с разрешением 13 Мп, а также два 2-Мп модуля для макросъёмки и измерения глубины сцены. Фронтальная камера на 16 Мп размещена в отверстии в верхней части экрана.

Батарея ёмкостью 4400 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. Смартфон поставляется с предустановленной оболочкой OriginOS, у которой есть функция Multi-Turbo 5.0, позволяющая повысить производительность устройства по запросу.

Смартфон будет доступен в чёрном, синем или оранжевом цвете по цене от $385. Старт продаж iQOO Neo5 намечен на 22 марта.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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