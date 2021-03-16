Новые смартфоны Nokia дебютируют 8 апреля

Новые смартфоны Nokia дебютируют 8 апреля

Компания HMD Global планирует представить новые смартфоны под брендом Nokia восьмого апреля. Дата предстоящего мероприятия указана в тизере, размещённом на официальном сайте компании.

Согласно слухам, в 2021 году HMD Global планирует изменить способ наименования моделей смартфонов. В рамках новой схемы название устройства будет включать букву и номер. Серия G будет включать смартфоны начального уровня, а в серию X войдут модели среднего уровня. Также не исключено, что смартфоны среднего уровня будут относиться к серии G, а устройства премиум-класса будут входить в серию X. Поэтому, если слухи верны, преемник того же Nokia 8.3, будет называться не Nokia 8.4, а как-то иначе.

По данным источников, компания готовит к выпуску три модели — Nokia G10, X10 и X20. Смартфон G10, как сообщается, основан на чипсете Helio P22 и будет продаваться по цене 140 евро. Смартфоны X10 и X20 получат поддержку сетей 5G благодаря чипсету Snapdragon 480 (у X20 может быть чип Snapdragon 690). По слухам, цена устройств будет довольно высокой, в диапазоне от 300 до 350 евро. Впрочем, до их анонса ещё немало времени, поэтому данная информация может быть неточной.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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