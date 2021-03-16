Google улучшит функцию Nearby Share в устройствах на базе Android

Google улучшит функцию Nearby Share в устройствах на базе Android

По сообщениям сетевых источников, разработчики из Google готовят сразу несколько улучшений функции Nearby Share, которая доступна в устройствах на базе Android. В скором времени с её помощью можно будет делиться файлами сразу с несколькими устройствами, а также открывать доступ сразу всем пользователям, находящимся поблизости.

Функция Nearby Share в Android-устройствах представляет собой аналог Apple Air Drop и позволяет обмениваться файлами, ссылками и другой информацией с устройствами, находящимися поблизости. Однако за раз передавать данные можно только на одно устройство, причём его владелец должен быть добавлен в список контактов отправителя.

В скором времени возможности функции Nearby Share расширятся. С её помощью можно будет обнаружить все находящиеся поблизости устройства. Кроме того, пользователи будут иметь возможность одновременной передачи файлов сразу на несколько устройств. Через пять минут после активации опция обнаружения всех доступных устройств автоматически отключится. В дополнение к этому изменится меню Nearby Share, благодаря чему пользователи смогут быстро переключать доступные опции.

Google улучшит функцию Nearby Share в устройствах на базе Android

На данный момент неизвестно, когда новые опции функции Nearby Share станут доступны широкому кругу пользователей. Стоит отметить, что с момента анонса функции Nearby Share до её официального запуска прошло больше года. Это означает, что новые опции могут ещё долго тестироваться, прежде чем появятся на устройствах всех пользователей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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