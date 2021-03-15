Microsoft выпустит новый Android-смартфон с двумя экранами во второй половине года

Microsoft выпустит новый Android-смартфон с двумя экранами во второй половине года

Несмотря на то, что Microsoft пока не смогла заработать себе славу на рынке смартфонов, софтверный гигант продолжает развивать это направление. В рамках этой работы в прошлом году был представлен Android-смартфон Surface Duo с двумя экранами. Теперь же сетевые источники говорят о том, что Microsoft готовит к выходу на рынок смартфон следующего поколения.

Согласно имеющимся данным, разработка аппарата Surface Duo 2 началась во второй половине прошлого года. Источник говорит о том, что Microsoft намерена выпустить его осенью этого года, но не исключено, что планы будут изменены, если возникнут какие трудности. Также отмечается, что новинка получит более производительный процессор, улучшенную камеру и поддержку сетей связи пятого поколения (5G), но не меньше внимания разработчик уделяет программному обеспечению устройства.

Смартфон Surface Duo хвалили за дизайн, качественный дисплей и надёжный шарнирный механизм, но проблемы с программным обеспечением фактически испортили продукт. Согласно имеющимся данным, при разработке Surface Duo 2 «особое внимание» уделяется исправлению известных проблем и общему улучшению программного обеспечения.

В дополнение к этому Microsoft расширяет команду инженеров, занимающихся разработкой Surface Duo 2. Согласно многочисленным вакансиям, Microsoft стремится нанять достаточное количество специалистов, чтобы «предоставить мобильный пользовательский интерфейс», который принесёт лучшее от Microsoft в экосистему Android.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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