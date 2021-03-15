Глобальная версия Xiaomi Mi 10S может получить улучшенный чип Snapdragon 888

Десятого марта компания Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi 10S для китайского рынка. Однако сегодня в интернете появилась информация, которая намекает на скорый глобальный запуск этого устройства. Xiaomi Mi 10S заметили в базе данных сервиса Google Play Console, предназначенного для разработчиков Android-приложений, куда попадают лишь «избранные» устройства.

Источник изображения: ROCO

Первоначально эту «утечку» заметил и опубликовал американский инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma). Исходя из информации на скриншоте, можно сделать вывод, что смартфон, в отличие от своего китайского собрата, получит чип Qualcomm с серийным номером SM8350, который относится к семейству Snapdragon 888. В версии для китайского рынка Xiaomi Mi 10S оснащён слегка упрощённым процессором Snapdragon 870.

Ещё в списке отмечены такие характеристики, как 8 Гбайт оперативной памяти, экран с разрешением 2340?1080 (FHD+) и Android 11 из коробки. Эти параметры соответствуют версии смартфона для Поднебесной.

Пока сложно делать какие-либо выводы о выходе, стоит дождаться официальных заявлений от Xiaomi и каких-то новых подробностей. Но с учётом того, что в Google Play Console попадают лишь устройства с поддержкой сервисов Google , которых в Китае нет, то это событие действительно является первым «звоночком» к выходу смартфона на глобальный рынок. Ознакомиться с более подробными характеристиками Mi 10S вы можете в отдельном материале.



