OnePlus подтвердила анонс своих дебютных умных часов 23 марта

Компания OnePlus планирует провести 23 марта мероприятие, на котором будут представлены смартфоны девятой серии — OnePlus 9, 9R, 9 Pro. Если об анонсе смартфонов компания указала в объявлении, то о возможной презентации на мероприятии дебютных смарт-часов было известно лишь из слухов.

В пятницу OnePlus подтвердила, что вместе со смартфонами 23 марта будут также представлены её первые смарт-часы. «Теперь, когда время идёт к запуску нашего последнего флагмана, мы рады сделать эксклюзивное объявление для сообщества ... пришло время для чего-то нового. Это новое дополнение к семейству OnePlus полезно для здоровья, пунктуально и даже заботится о вас, пока вы спите», — сообщил представитель OnePlus на официальном форуме компании. Кроме того, опубликованный OnePlus в Твиттере тизер говорит о том, что у новинки будет круглый экран. Представление о возможном дизайне смарт-часов можно составить по утёкшим в Сеть эскизам.

Ещё в январе этого года Бюро индийских стандартов (BIS) сертифицировало два варианта умных часов OnePlus с номерами моделей W501GB и W301GB. Так что на мероприятии компании следует ждать анонс по крайней мере двух моделей носимого устройства OnePlus. Также это указывает на то, что смарт-часы наверняка будут запущены в Индии.



