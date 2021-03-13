OnePlus подтвердила анонс своих дебютных умных часов 23 марта

OnePlus подтвердила анонс своих дебютных умных часов 23 марта

Компания OnePlus планирует провести 23 марта мероприятие, на котором будут представлены смартфоны девятой серии — OnePlus 9, 9R, 9 Pro. Если об анонсе смартфонов компания указала в объявлении, то о возможной презентации на мероприятии дебютных смарт-часов было известно лишь из слухов.

В пятницу OnePlus подтвердила, что вместе со смартфонами 23 марта будут также представлены её первые смарт-часы. «Теперь, когда время идёт к запуску нашего последнего флагмана, мы рады сделать эксклюзивное объявление для сообщества ... пришло время для чего-то нового. Это новое дополнение к семейству OnePlus полезно для здоровья, пунктуально и даже заботится о вас, пока вы спите», — сообщил представитель OnePlus на официальном форуме компании. Кроме того, опубликованный OnePlus в Твиттере тизер говорит о том, что у новинки будет круглый экран. Представление о возможном дизайне смарт-часов можно составить по утёкшим в Сеть эскизам.

OnePlus подтвердила анонс своих дебютных умных часов 23 марта

Ещё в январе этого года Бюро индийских стандартов (BIS) сертифицировало два варианта умных часов OnePlus с номерами моделей W501GB и W301GB. Так что на мероприятии компании следует ждать анонс по крайней мере двух моделей носимого устройства OnePlus. Также это указывает на то, что смарт-часы наверняка будут запущены в Индии.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Названы лучшие Android-смартфоны по соотношению цены и качестваНазваны лучшие Android-смартфоны по соотношению цены и качества
Nokia G10 может открыть новое семейство смартфонов брендаNokia G10 может открыть новое семейство смартфонов бренда
Десятки тысяч приложений для Android и iOS ставят под угрозу пользовательские данныеДесятки тысяч приложений для Android и iOS ставят под угрозу пользовательские данные
Xiaomi анонсировала смартфон Mi Mix 4 Pro Max со складным экраномXiaomi анонсировала смартфон Mi Mix 4 Pro Max со складным экраном
Microsoft Office для Android получит поддержку тёмного режимаMicrosoft Office для Android получит поддержку тёмного режима
Блок рекламы


Похожие новости
Смартфоны серии OnePlus 9 будут комплектоваться 65-Вт зарядными устройствамиСмартфоны серии OnePlus 9 будут комплектоваться 65-Вт зарядными устройствами
Xiaomi анонсировала смартфон Mi Mix 4 Pro Max со складным экраномXiaomi анонсировала смартфон Mi Mix 4 Pro Max со складным экраном
В Сеть утекли официальные рендеры OnePlus 9 и OnePlus 9 ProВ Сеть утекли официальные рендеры OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro
Выяснились характеристики и внешний вид смарт-часов Amazfit T-Rex ProВыяснились характеристики и внешний вид смарт-часов Amazfit T-Rex Pro
К выпуску готовятся несколько смарт-часов Moto, включая версию в стиле Apple WatchК выпуску готовятся несколько смарт-часов Moto, включая версию в стиле Apple Watch
"Укрзализныця" анонсировала запуск нового мобильного приложения для покупки билетов"Укрзализныця" анонсировала запуск нового мобильного приложения для покупки билетов
Компания Nothing основателя OnePlus завладела брендом Essential основателя AndroidКомпания Nothing основателя OnePlus завладела брендом Essential основателя Android
Google возобновила обновление своих приложений для iPhone и iPad с выпуска новой версии YouTubeGoogle возобновила обновление своих приложений для iPhone и iPad с выпуска новой версии YouTube
Анонс смартфона Vivo iQOO Neo 5 с процессором Snapdragon 870 ожидается в мартеАнонс смартфона Vivo iQOO Neo 5 с процессором Snapdragon 870 ожидается в марте
Xiaomi подтвердила: Mi 11 будет поставляться без зарядника в комплектеXiaomi подтвердила: Mi 11 будет поставляться без зарядника в комплекте
Последние новости
Подгружаем последние новости