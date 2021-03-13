Смартфоны серии OnePlus 9 будут комплектоваться 65-Вт зарядными устройствами

Смартфоны серии OnePlus 9 будут комплектоваться 65-Вт зарядными устройствами

Всё меньше интриги остаётся вокруг новых смартфонов OnePlus девятой серии. Уже известно, как они будут выглядеть, какие технические характеристики предложат, а также то, когда они будут представлены. Теперь также стала известна информация об особенностях их зарядных устройств. Помимо этого сама OnePlus подтвердила некоторые характеристики грядущих новинок.

Согласно сертификации 3C, модели OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro получат комплектное 65-ваттное зарядное устройство. Сторонние зарядные устройства USB Power Data Objects (PDO) и USB Programmable Power Supply (PPS) смогут обеспечивать для смартфонов только мощность зарядки 45 Вт.

Смартфоны серии OnePlus 9 будут комплектоваться 65-Вт зарядными устройствами

О поддержке технологии беспроводной подзарядки пока ничего не сообщается, однако слухи приписывают модели OnePlus 9 Pro возможность работы с беспроводными зарядными устройствами мощностью до 45 Вт. Благодаря ранним утечкам также стало известно, что серия смартфонов OnePlus 9 получит встроенные аккумуляторы ёмкостью 4500 мА·ч

Добавим, что официальный индийский аккаунт OnePlus в Twitter опубликовал сегодня несколько рекламных тизеров устройств серии OnePlus 9 и подтвердил их ключевые характеристики.

Смартфоны серии OnePlus 9 будут комплектоваться 65-Вт зарядными устройствами

Обе новинки получат оперативную память стандарта LPDDR5, дисплеи с частотой обновления 120 Гц, а также 50-мегапиксельные сенсоры Sony IMX 789 основной камеры с поддержкой записи видео в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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