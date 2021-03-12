Клиенты Qualcomm столкнулись с дефицитом чипов для смартфонов

Samsung Electronics является крупнейшим поставщиком смартфонов, поэтому если эта компания сталкивается с нехваткой компонентов, то конкуренты оказываются в худшем положении. По данным источников, сейчас Samsung не хватает процессоров Qualcomm для выпуска смартфонов, а также сопутствующих компонентов.

Клиенты Qualcomm столкнулись с дефицитом чипов для смартфонов

Источник изображения: Reuters

Qualcomm столкнулась с увеличенным спросом на свои процессоры в прошлом году, когда вступившие в силу санкции против Huawei Technologies инициировали передел рынка. На прошедшем в среду мероприятии для инвесторов глава Qualcomm признался, что спрос на продукцию компании превышает её возможности поставок. Как отмечает Reuters со ссылкой на собственные источники, с дефицитом процессоров Qualcomm столкнулись Samsung и прочие производители смартфонов. Дело не ограничивается моделями начального и среднего ценового уровня, производителям не хватает и флагманской модели Snapdragon 888, а также сопутствующих компонентов.

Если учесть, что мобильные процессоры Qualcomm выпускаются по достаточно продвинутым литографическим технологиям, то можно утверждать, что дефицит компонентов не ограничился автомобильным сектором, который довольствуется зрелыми техпроцессами. Тот же Snapdragon 888 должна выпускать по 5-нм технологии компания Samsung Electronics, которая в итоге и страдает от его дефицита на направлении производства смартфонов.

Контрактные производители электронных устройств жалуются на резкий рост цен. Некоторые микроконтроллеры за считанные недели подорожали в несколько раз, а сроки ожидания поставок выросли с нескольких недель до одного года. Без той же силовой электроники нельзя выпустить смартфон, даже если необходимые для него мобильные процессоры имеются в наличии. Некоторые производители электронных устройств уже вынуждены задерживать анонс новых моделей из-за сложившегося дефицита компонентов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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