Xiaomi анонсировала смартфон Mi Mix 4 Pro Max со складным экраном

Xiaomi работает над созданием первого складного смартфона со сгибающимся экраном, который станет первым подобным устройством в линейке компании. Похожую конструкцию со сгибающимся внутрь экраном имеет смартфон Samsung Galaxy Z Fold2.

Однако, поставщиком гибких экранов для Mi Mix 4 Pro Max выступит не Samsung Display, а китайская компания China Star (CSOT). Панель смартфона будет иметь диагональ 8,03 дюйма с поддержкой частоты обновления 90 или 120 Гц. Внешний экран Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max в сложенном виде будет иметь размер 6,38 дюйма.

По словам инсайдера, новое устройство от Xiaomi будет складываться экраном наружу, подобно как у Huawei Mate XS.

Работа над смартфоном началась ещё в начале 2019 года, но с тех пор в компании Xiaomi не раскрывали никакой подробной информации о новинке.

Уже в 2021 году Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max должен появиться на рынке. Его стоимость неизвестна, но всем понятно, что данная модель не будет бюджетным вариантом.

Напомним, Xiaomi назвала главные преимущества нового бюджетного смартфона Mi 10S, который официально был представлен 10 марта.