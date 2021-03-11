В Сеть утекли официальные рендеры OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro

Пока OnePlus готовится к официальной презентации девятой серии смартфонов, в интернете опубликовали дизайн двух грядущих моделей — OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Издание Winfuture.de утверждает, что это официальные рендеры устройств, но не называет источник снимков.

В Сеть утекли официальные рендеры OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro

Winfuture.de

По слухам, девятая серия будет состоять из трёх моделей — бюджетного OnePlus 9E (или 9R), классического OnePlus 9 и Pro-версии. Внешний вид первой пока неизвестен.

Старшая модель OnePlus 9 Pro получит самый большой экран в серии — 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с закруглёнными боками. Устройство также получит фотоблок из четырёх камер. Смартфон будет продаваться в трёх цветах: чёрном, зелёном и серебристом.

В Сеть утекли официальные рендеры OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro, источник Winfuture.de

Младший OnePlus 9 получит более скромный плоский 6,5-дюймовый дисплей. В отличие от старшего собрата, он будет оснащён модулем из трёх камер. Цветовая гамма смартфона также отличается: устройство появится в чёрном, синем и фиолетовом корпусах. Кроме этого, возможно, он не получит остекление задней панели, как OnePlus 9 Pro. Стоит отметить, что на рендерах остекление корпуса не наблюдается у обеих моделей.

В Сеть утекли официальные рендеры OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro

OnePlus 9, источник Winfuture.de

Напомним, что официальная презентация OnePlus 9 запланирована на 23 марта. Известно, что смартфоны оснастят камерами производителя Hasselblad. Последняя прославилась тем, что разработанные ею камеры использовались миссией Apollo 11 для съёмок на Луне.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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