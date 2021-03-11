Опубликованы рендеры беспроводных наушников AirPods нового поколения. Их презентация ожидается в этом месяце

23 марта, как ожидается, компания Apple проведёт мероприятие, посвящённое презентации ряда новинок, в числе которых ожидаются трекеры AirTags, обновлённые планшеты iPad и iPad Pro, а также среди них могут оказаться и новые беспроводные наушники AirPods.

В преддверии этого мероприятия в Сети появились новые рендеры, демонстрирующие дизайн беспроводных наушников AirPods следующего поколения. Согласно ресурсу Gizmochina, опубликовавшему эти изображения, они основаны на данных, предоставленных источниками из числа поставщиков Apple . Согласно рендерам, новая модель имеет более короткий стержень и сменные ушные вкладыши, как у AirPods Pro. О том, что новая версия AirPods будет выполнена в духе модели AirPods Pro, сообщалось в прошлом месяце. Впрочем, что тоже не исключено, изображения отражают лишь некоторые особенности дизайна и в окончательном виде AirPods 3 будут выглядеть немного иначе.

В публикации говорится, что новинка может поддерживать активное шумоподавление (ANC). В этом случае, как полагает Gizmochina, у версии AirPods Pro следующего поколения должны появиться ещё какие-либо дополнительные функции, которые оправдывали бы присутствие в названии приставки Pro и более высокую цену.

Apple выпустила первые AirPods в декабре 2016 года. Модель AirPods второго поколения вышла в 2019 году, получив поддержку беспроводной зарядки и функции Hey Siri, хотя дизайн остался без изменений. Позже в том же году Apple пополнила семейство наушников моделью AirPods Pro с активным шумоподавлением.



