Опубликованы рендеры беспроводных наушников AirPods нового поколения. Их презентация ожидается в этом месяце

Опубликованы рендеры беспроводных наушников AirPods нового поколения. Их презентация ожидается в этом месяце

23 марта, как ожидается, компания Apple проведёт мероприятие, посвящённое презентации ряда новинок, в числе которых ожидаются трекеры AirTags, обновлённые планшеты iPad и iPad Pro, а также среди них могут оказаться и новые беспроводные наушники AirPods.

В преддверии этого мероприятия в Сети появились новые рендеры, демонстрирующие дизайн беспроводных наушников AirPods следующего поколения. Согласно ресурсу Gizmochina, опубликовавшему эти изображения, они основаны на данных, предоставленных источниками из числа поставщиков Apple. Согласно рендерам, новая модель имеет более короткий стержень и сменные ушные вкладыши, как у AirPods Pro. О том, что новая версия AirPods будет выполнена в духе модели AirPods Pro, сообщалось в прошлом месяце. Впрочем, что тоже не исключено, изображения отражают лишь некоторые особенности дизайна и в окончательном виде AirPods 3 будут выглядеть немного иначе.

Опубликованы рендеры беспроводных наушников AirPods нового поколения. Их презентация ожидается в этом месяце

В публикации говорится, что новинка может поддерживать активное шумоподавление (ANC). В этом случае, как полагает Gizmochina, у версии AirPods Pro следующего поколения должны появиться ещё какие-либо дополнительные функции, которые оправдывали бы присутствие в названии приставки Pro и более высокую цену.

Apple выпустила первые AirPods в декабре 2016 года. Модель AirPods второго поколения вышла в 2019 году, получив поддержку беспроводной зарядки и функции Hey Siri, хотя дизайн остался без изменений. Позже в том же году Apple пополнила семейство наушников моделью AirPods Pro с активным шумоподавлением.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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