Названы лучшие Android-смартфоны по соотношению цены и качества
Три модели Redmi заняли тройку лидеров в списке лучших Android-смартфонов по соотношению цены и качества по состоянию на февраль 2021 год.
В Сети появился рейтинг смартфонов на операционной системе Android, в которых идеальное соотношение цены и производительности.
И так в категории телефонов до 8,5 тысячи гривен лидирует Redmi K40 с 6 Гигабайтами оперативной памяти и 128 Гигабайтами на карте памяти. Смартфон набрал впечатляющее количество балов и далеко оторвался от своих «коллег» - 334,4.
Следом за ним с 282,2 балами идет Redmi 10X 5G с 6 Гигабайтами оперативки и 128 Гигабайтами на флешке. И тройку лидеров завершает также телефон Redmi – модель Note 9 5G (257,1 бала), также с 6 Гигабайтами памяти и поддержкой карты памяти на 128 Гигабайт.
В пятерку лучших вошли realme Q 5G и Redmi 9. А десятку лучших по соотношению цены и качества закрывают: IQOO U3 (6Гб+128Гб), Redmi K30 (6Гб+128Гб), realme V15 5G (6Гб+128Гб), Huawei Honor 9X (6Гб+64Гб) и Redmi Note 9 Pro 5G (6Гб+128Гб).