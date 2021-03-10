Названы лучшие Android-смартфоны по соотношению цены и качества

Три модели Redmi заняли тройку лидеров в списке лучших Android-смартфонов по соотношению цены и качества по состоянию на февраль 2021 год.

В Сети появился рейтинг смартфонов на операционной системе Android, в которых идеальное соотношение цены и производительности.

И так в категории телефонов до 8,5 тысячи гривен лидирует Redmi K40 с 6 Гигабайтами оперативной памяти и 128 Гигабайтами на карте памяти. Смартфон набрал впечатляющее количество балов и далеко оторвался от своих «коллег» - 334,4.

Следом за ним с 282,2 балами идет Redmi 10X 5G с 6 Гигабайтами оперативки и 128 Гигабайтами на флешке. И тройку лидеров завершает также телефон Redmi – модель Note 9 5G (257,1 бала), также с 6 Гигабайтами памяти и поддержкой карты памяти на 128 Гигабайт.