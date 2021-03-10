Представлен смартфон Moto G10 Power с мощной батареей и экраном MaxVision

Представлен смартфон Moto G10 Power с мощной батареей и экраном MaxVision

Официально анонсирован смартфон среднего уровня Moto G10 Power: аппарат, функционирующий под управлением операционной системы Android 11 с минимальными изменениями, поступит в продажу 16 марта.

Устройство оснащено дисплеем MaxVision HD+ размером 6,5 дюйма по диагонали. Разрешение составляет 1600 ? 720 точек, соотношение сторон — 20:9.

Кремниевый «мозг» смартфона — Snapdragon 460. Этот процессор содержит восемь ядер с частотой до 1,8 ГГц, графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE.

Аппарат несёт на борту 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD. Присутствуют адаптеры Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.0, дактилоскопический сканер, FM-тюнер, порт USB Type-C и стандартное 3,5-мм гнездо для наушников.

Представлен смартфон Moto G10 Power с мощной батареей и экраном MaxVision

В верхней части экрана имеется небольшой вырез: в нём установлена фронтальная 8-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,2. Тыльная камера получила четырёхкомпонентное исполнение: это 48-мегапиксельный датчик Samsung GM1, блок с 8-мегапиксельным сенсором и широкоугольной оптикой (118 градусов), 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельный макромодуль.

Питание обеспечивает мощная аккумуляторная батарея: её ёмкость составляет 6000 мА·ч; реализована 20-ваттная подзарядка. Габариты новинки — 165,22 ? 75,73 ? 9,89 мм, вес — 220 г.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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