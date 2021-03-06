Fitbit выпустит фитнес-браслет Ace 3 с 1,47" экраном OLED и хорошей автономностью

Fitbit выпустит фитнес-браслет Ace 3 с 1,47

Компания Fitbit, сделку по покупке которой недавно завершил американский гигант Google, в скором времени анонсирует новый фитнес-трекер под названием Ace 3. Характеристики и качественные пресс-изображения устройства уже опубликованы в интернете.

Гаджет получит сенсорный дисплей на органических светодиодах (OLED) с диагональю 1,47 дюйма и разрешением 240 ? 240 точек. Для новинки будут доступны ремешки в различных цветовых исполнениях.

Fitbit выпустит фитнес-браслет Ace 3 с 1,47

Перечислен стандартный набор функций: измерение пройденного расстояния, потраченных калорий, продолжительности сна и пр. Среди спортивных режимов упомянуты бег и езда на велосипеде.

Fitbit выпустит фитнес-браслет Ace 3 с 1,47

Посредством беспроводной связи Bluetooth фитнес-браслет сможет обмениваться данными со смартфонами под управлением операционных систем Android и iOS. Говорится о защите от влаги. Кроме того, указаны размеры и вес — 172 ? 26 ? 90 мм и 70 г.

Аккумуляторная батарея обеспечит до восьми суток автономной работы на одной подзарядке. На восполнение запаса энергии потребуется приблизительно два часа.

Немецкое издание WinFuture утверждает, что официальная презентация Fitbit Ace 3 состоится 15 марта.

Fitbit выпустит фитнес-браслет Ace 3 с 1,47


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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