По слухам, новый iPad Pro с процессором A14X будет сопоставим по производительности с Macbook на чипе M1

Новый iPad Pro 2021 будет обладать мощностью сопоставимой Macbook на базе ARM-процессора M1. Об этом пишет Gizmochina со ссылкой на журналиста Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman). Тот утверждает, что устройство превзойдёт ожидания по производительности благодаря новому 5-нанометровому чипу A14X Bionic.

Cult of Mac

Официальные характеристики A14X Bionic пока неизвестны, но в ноябре 2020 года в Сети появились возможные результаты тестирования чипа. Утверждалось, что базовая частота процессора составила 1,8 ГГц, а максимальная 3,1 ГГц. По финальным результатам, чип обошёл в производительности MacBook на базе Intel Core i9. Новый процессор набрал 1634 балла в однопоточном режиме и 7220 в многопоточном, против 1096 и 6869 у Intel .

Благодаря A14X Bionic, новый iPad получит поддержку 5G и улучшенную фотокамеру. Также Гурман утверждает, что в новом планшете Apple будет использоваться дисплей mini-LED. Предположительно, это сделает устройство немного толще, но позволит улучшить яркость и контрастность экрана.

Журналист поддержал слухи о том, что Apple представит новый планшет в марте, но официального подтверждения этого пока нет.



