Выяснились характеристики и внешний вид смарт-часов Amazfit T-Rex Pro

Китайская компания Huami готовит новую модель умных часов под брендом Amazfit. Хотя компания не делала никаких объявлений о подготовке новых продуктов под брендами Amazfit или Zepp, появилась новая утечка, намекающая на скорый запуск часов T-Rex Pro.

Выяснились характеристики и внешний вид смарт-часов Amazfit T-Rex Pro

gizmochina.com

Это не первый раз, когда в Сети появляется информация об этом устройстве. Первые слухи об Amazfit T-Rex Pro появились ещё в январе. Теперь масштабная утечка раскрыла их внешний вид и технические характеристики. Дизайн устройства практически не изменился по сравнению с оригинальными T-Rex, однако пользователям будут доступны три новых варианта цветового оформления.

Что касается технических характеристик, новые часы получат 1,3-дюймовую круглую AMOLED-матрицу с разрешением 360 ? 360 точек, прикрытую стеклом Gorilla Glass. Среди сенсоров стоит отметить датчик ускорения, гироскоп, геомагнитный датчик, высотометр, а также приёмник GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. Для подключения будет использоваться Bluetooth 5.0. Часы смогут похвастаться водонепроницаемостью до 10 АТМ. За автономность будет отвечать батарея ёмкостью 390 мА·ч. При этом вес устройства составит всего 59,4 грамма.

Выяснились характеристики и внешний вид смарт-часов Amazfit T-Rex Pro

gizmochina.com

Среди отличий T-Rex Pro от оригинальных T-Rex стоит отметить более высокий уровень водонепроницаемости, расширенный список поддерживаемых навигационных систем и новый датчик BioTracker 2 PPG, обеспечивающий точный круглосуточный мониторинг сердечного ритма при минимальных энергозатратах. Часы будут доступны в чёрном, сером и зелёном вариантах, в то время как оригинальные T-Rex выпускаются в пяти расцветках, включая камуфляжную. Информации о том, когда будут запущены Amazfit T-Rex Pro пока нет, однако есть предположение, что это может случиться уже в марте.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Xiaomi озвучила цены на новые смартфоны Redmi K40 и Redmi K40 ProXiaomi озвучила цены на новые смартфоны Redmi K40 и Redmi K40 Pro
Apple стала лидером по проданным смартфонам впервые за четыре годаApple стала лидером по проданным смартфонам впервые за четыре года
Упрощённая версия планшета Samsung Galaxy Tab S7 отметилась в GeekbenchУпрощённая версия планшета Samsung Galaxy Tab S7 отметилась в Geekbench
Facebook представила BARS — экспериментальное приложение для рэперов в духе TikTokFacebook представила BARS — экспериментальное приложение для рэперов в духе TikTok
К выпуску готовятся несколько смарт-часов Moto, включая версию в стиле Apple WatchК выпуску готовятся несколько смарт-часов Moto, включая версию в стиле Apple Watch
Блок рекламы


Похожие новости
К выпуску готовятся несколько смарт-часов Moto, включая версию в стиле Apple WatchК выпуску готовятся несколько смарт-часов Moto, включая версию в стиле Apple Watch
iPhone 12S Pro - в Сеть попали изображения новой модели и основные характеристикиiPhone 12S Pro - в Сеть попали изображения новой модели и основные характеристики
Раскрыты характеристики камер всех смартфонов Samsung Galaxy S21Раскрыты характеристики камер всех смартфонов Samsung Galaxy S21
Крупная утечка полностью раскрыла характеристики Samsung Galaxy S21 и S21+Крупная утечка полностью раскрыла характеристики Samsung Galaxy S21 и S21+
Представлены смарт-часы Amazfit GTS 2e и GTR 2e, которые способны проработать до 45 дней и стоят $120Представлены смарт-часы Amazfit GTS 2e и GTR 2e, которые способны проработать до 45 дней и стоят $120
Смарт-часы Amazfit GTR 2 и GTS 2 с загнутыми AMOLED-экранами дебютируют 22 сентябряСмарт-часы Amazfit GTR 2 и GTS 2 с загнутыми AMOLED-экранами дебютируют 22 сентября
В Сети оказались полные технические характеристики смартфона среднего уровня LG Q92В Сети оказались полные технические характеристики смартфона среднего уровня LG Q92
Geekbench раскрыл характеристики 5G-смартфона OPPO A72 с новым процессором DimensityGeekbench раскрыл характеристики 5G-смартфона OPPO A72 с новым процессором Dimensity
«Живые» фото Samsung Galaxy Watch 3 демонстрируют интерфейс смарт-часов«Живые» фото Samsung Galaxy Watch 3 демонстрируют интерфейс смарт-часов
Характеристики огромного смартфона Honor X10 Max «утекли» в ИнтернетХарактеристики огромного смартфона Honor X10 Max «утекли» в Интернет
Последние новости
Подгружаем последние новости