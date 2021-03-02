Выяснились характеристики и внешний вид смарт-часов Amazfit T-Rex Pro

Китайская компания Huami готовит новую модель умных часов под брендом Amazfit. Хотя компания не делала никаких объявлений о подготовке новых продуктов под брендами Amazfit или Zepp, появилась новая утечка, намекающая на скорый запуск часов T-Rex Pro.

gizmochina.com

Это не первый раз, когда в Сети появляется информация об этом устройстве. Первые слухи об Amazfit T-Rex Pro появились ещё в январе. Теперь масштабная утечка раскрыла их внешний вид и технические характеристики. Дизайн устройства практически не изменился по сравнению с оригинальными T-Rex, однако пользователям будут доступны три новых варианта цветового оформления.

Что касается технических характеристик, новые часы получат 1,3-дюймовую круглую AMOLED-матрицу с разрешением 360 ? 360 точек, прикрытую стеклом Gorilla Glass. Среди сенсоров стоит отметить датчик ускорения, гироскоп, геомагнитный датчик, высотометр, а также приёмник GPS , ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. Для подключения будет использоваться Bluetooth 5.0. Часы смогут похвастаться водонепроницаемостью до 10 АТМ. За автономность будет отвечать батарея ёмкостью 390 мА·ч. При этом вес устройства составит всего 59,4 грамма.

gizmochina.com

Среди отличий T-Rex Pro от оригинальных T-Rex стоит отметить более высокий уровень водонепроницаемости, расширенный список поддерживаемых навигационных систем и новый датчик BioTracker 2 PPG, обеспечивающий точный круглосуточный мониторинг сердечного ритма при минимальных энергозатратах. Часы будут доступны в чёрном, сером и зелёном вариантах, в то время как оригинальные T-Rex выпускаются в пяти расцветках, включая камуфляжную. Информации о том, когда будут запущены Amazfit T-Rex Pro пока нет, однако есть предположение, что это может случиться уже в марте.



