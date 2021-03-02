Число скачиваний приложений из магазина Huawei AppGallery удвоилось за год

Число скачиваний приложений из магазина Huawei AppGallery удвоилось за год

Несмотря на санкции американского правительства, китайская компания Huawei продолжает развивать собственную мобильную экосистему, одной из важных составляющих которой является магазин цифрового контента AppGallery. Согласно имеющимся данным, за прошедший год платформа существенно расширилась, в том числе в плане пользовательской аудитории, в количестве зарегистрированных разработчиков и по числу загруженных пользователями приложений.

По сообщениям сетевых источников, в 2020 году из AppGallery было загружено 384,4 млрд приложений, что на 174 млрд приложений больше по сравнению с показателем 2019 года. Кроме того, на платформе уже зарегистрировано более 2,3 млн разработчиков, число которых в отчётном периоде выросло на 77 %. Что касается аудитории AppGallery, то в 2020 году она достигла 530 млн активных пользователей в месяц.

Такому впечатляющему росту помогло стремительное наполнение магазина игровым контентом. Согласно имеющимся данным, за год количество опубликованных в AppGallery игр увеличилось на 500 %. Стоит также отметить, что платформа помогла примерно 10 тыс. китайских приложений выйти на мировой рынок, что также способствовало расширению пользовательской аудитории.

Также отмечается, что география распространения платформы значительно расширилась в прошлом году. Если в 2019 году аудитория AppGallery состояла из пользователей из 25 государств, то в 2020 году география распространения расширилась до 42 стран. Согласно имеющимся данным, платформа продолжает уверенно расти на рынках Европы, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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