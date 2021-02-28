К выпуску готовятся несколько смарт-часов Moto, включая версию в стиле Apple Watch

Ещё в 2014 году дебютировали умные наручные часы Moto 360. Как теперь сообщается, на 2021-й намечена презентация сразу нескольких смарт-хронометров под брендом Moto: обнародованный в Сети слайд даёт представление о внешнем виде этих устройств.

К выпуску готовятся несколько смарт-часов Moto, включая версию в стиле Apple Watch

Reuters

В частности, в июне состоится презентация часов Moto G Smartwatch, оснащённых круглым дисплеем. Этот гаджет показан в корпусе серебристого цвета, в правой боковой части которого расположены две плоские кнопки управления без возможности вращения. Отмечается, что данная модель будет относиться к сравнительно недорогим устройствам.

К выпуску готовятся несколько смарт-часов Moto, включая версию в стиле Apple Watch

В июле дебютируют ещё две новинки — Moto Watch и Moto One. Первый из этих хронометров внешне напоминает Apple Watch: часы выполнены в корпусе прямоугольной формы с закруглёнными углами. Сбоку находится одна кнопка управления. Программная платформа — Wear OS.

Что касается Moto One, то эти часы, вероятно, войдут в премиальный сегмент. Они оборудованы круглым дисплеем; вращающиеся кнопки не просматриваются.

К выпуску готовятся несколько смарт-часов Moto, включая версию в стиле Apple Watch

По слухам, в основу как минимум одной из моделей устройств ляжет аппаратная платформа Snapdragon Wear 4100. Она обеспечивает поддержку Wi-Fi 802.11a/b/g/n и Bluetooth 5.0, GPS/ГЛОНАСС, а также 4G/LTE.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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