Facebook представила BARS — экспериментальное приложение для рэперов в духе TikTok

Facebook представила BARS — экспериментальное приложение для рэперов в духе TikTok

Подразделение исследований и разработок Facebook, так называемая команда NPE, представила ещё одно экспериментальное приложение для iOS с акцентом на музыку. Оно называется BARS и предназначено для того, чтобы дать начинающим рэперам возможность делать записи со студийными вокальными эффектами и профессионально созданными битами, а также делиться своим творчеством в социальных сетях.

Пользователи могут выбрать один из нескольких доступных битов, и если они пишут текст в приложении, BARS автоматически предложит слова, которые лягут в рифму. Приложение имеет аудио- и визуальные фильтры, а также функцию автоматической обработки для придания результату более законченного вида.

Существует также режим испытаний, в котором пользователи должны читать рэп в свободном режиме, включив автоматически предлагаемые подсказки. Похоже, BARS является ещё одной попыткой создать конкурента TikTok, хотя и специализированного, поскольку каждое видео может быть длиной только до 60 секунд. Приложение даже имеет похожий пользовательский интерфейс с вертикальным видеоинтерфейсом и двумя вкладками.

Facebook представила BARS — экспериментальное приложение для рэперов в духе TikTok

В конце прошлого года команда NPE выпустила экспериментальное приложение Collab, которое позволяет пользователям совместно работать над музыкальными видео без необходимости собираться вместе лично. Команда рассказала журналистам ресурса TechCrunch, что пандемия сыграла определённую роль в создании обоих приложений.

«Я знаю, что доступ к дорогим студиям звукозаписи и производственному оборудованию может быть ограничен для начинающих рэперов. Вдобавок ко всему, глобальная пандемия закрыла возможность живых выступлений, где мы часто создаём и делимся своей работой», — сказал изданию диджей Iyler, член команды BARS.

Facebook запустила BARS пока в качестве закрытой бета-версии для iPhone, а первые видео были загружены членами самой команды разработчиков. В настоящее время приложение находится в App Store, и заинтересованные рэперы теперь могут скачать его, чтобы зарезервировать за собой имя пользователя и зарегистрироваться в списке ожидания.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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