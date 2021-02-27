В приложении Samsung Health появилась неподобающая реклама под видом запросов на соревнования

Одним из недостатков довольно неплохого интерфейса Samsung One UI является присутствие рекламы в предустановленных приложениях. К счастью, большую её часть можно отключить, однако это всё равно полностью не избавит пользователей от навязчивых объявлений. Хотя большая часть рекламы довольно безобидна, пользователи Reddit сообщают, что в приложении Samsung Health появилась замаскированная реклама интим-услуг.

В приложении Samsung Health появилась неподобающая реклама под видом запросов на соревнования

androidcentral.com

Согласно записям на форуме, рекламные сообщения выглядят практически идентично вызовам на соревнования по ходьбе на вкладке «Вместе». Тем не менее, при нажатии на карточку происходит переход по сомнительной ссылке. Открывшийся сайт содержит неподобающий контент и, вероятно, может использоваться для кражи персональных данных. Полные масштабы проблемы пока неизвестны, однако сообщается, что с подобной рекламой сталкивались пользователи из Нидерландов и Индии.

В приложении Samsung Health появилась неподобающая реклама под видом запросов на соревнования

androidcentral.com

Samsung пока не прокомментировала, каким образом в её приложении могли появиться рекламные ссылки, отсылающие к неподобающему контенту, к тому же явно замаскированные под элемент интерфейса приложения. Тем пользователям, которые страдают от подобной рекламы, рекомендуется изменить круг лиц, от которых можно получать запросы на соревнования в приложении Samsung Health.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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