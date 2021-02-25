Упрощённая версия планшета Samsung Galaxy Tab S7 отметилась в Geekbench

Слухи о том, что флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S7 выйдет в упрощённой версии, нашли очередное подтверждение. В популярном тесте Geekbench замечено устройство с шифром SM-T736B: на коммерческий рынок, как ожидается, оно поступит под именем Galaxy Tab S7 Lite.

Galaxy Tab S7 / Изображение Samsung

Бенчмарк говорит об использовании процессора Qualcomm Snapdragon 750G. Конфигурация этого чипа такова: восемь вычислительных ядер Kryo 570 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 619 и модем с поддержкой сетей 5G.

Протестированный планшет был наделён 4 Гбайт оперативной памяти. В качестве программной платформы значится операционная система Android 11.

Судя по всему, в Geekbench «засветился» старший представитель серии Galaxy Tab S7 Lite. Дело в том, что это устройство, по слухам, также выйдет в варианте с поддержкой только 4G/LTE и без поддержки сотовых сетей вовсе.

Планшету приписывают наличие дисплея размером 12,4 дюйма по диагонали. Вероятно, в оснащение войдёт качественная аудиосистема AKG.

Прочие характеристики пока, к сожалению, не раскрываются. Официальная презентация Galaxy Tab S7 Lite, если верить имеющимся данным, состоится в конце второго квартала — ориентировочно в июне.

По оценкам Canalys, в прошлом году по всему миру было реализовано 160,6 млн планшетов. Это на 28 % больше по сравнению с 2019-м.



