Realme скоро выпустит свой первый смартфон со 108-мегапиксельной камерой

Мадхав Шет (Madhav Sheth), генеральный директор Realme в Индии и Европе, опубликовал в сети Twitter несколько тизеров, говорящих о скором анонсе смартфонов серии Realme 8.

На одном из изображений показана четверная камера с надписью «108». Таким образом, компания готовит свой первый аппарат, оборудованный 108-мегапиксельным датчиком изображений.

По слухам, в новую серию войдут базовая модель Realme 8 и модификация Realme 8 Pro. По всей видимости, именно последняя получит квадрокамеру, оборудованную сенсором на 108 млн пикселей.

По крайней мере, одному из аппаратов приписывают наличие процессора MediaTek Dimensity 720, который объединяет восемь ядер с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель ARM Mali G57 MC3 и модем 5G. Говорится о наличии 8 Гбайт оперативной памяти. Вероятно, такими характеристиками будет обладать младший представитель семейства.

Отмечается также, что смартфоны серии Realme 8 будут поставляться с операционной системой Android 11, дополненной фирменным пользовательским интерфейсом Realme UI 2.0.



