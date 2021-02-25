Xiaomi озвучила цены на новые смартфоны Redmi K40 и Redmi K40 Pro

Xiaomi ранее уже анонсировала свои новые смартфоны Redmi K40 и K40 Pro, но не называла цену. На днях в Сети появился прайс, где указана стоимость двух представителей серии. Как и обещали в компании, смартфоны от Xiaomi будут бюджетными.

Xiaomi озвучила цены на новые смартфоны Redmi K40 и Redmi K40 Pro

Redmi K40 будет стоить на китайском рынке примерно 465 долларов в модификации 6/128 ГБ, а версия 8/128 ГБ обойдётся пользователям в 495 долларов. Цена Redmi K40 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти будет составлять 340 долларов.

Xiaomi озвучила цены на новые смартфоны Redmi K40 и Redmi K40 Pro

Флагманы от Xiaomi Redmi K40 и K40 Pro будут представлены уже 25 февраля. Все подробности новинок будут раскрыты уже на презентации. Но многая информация была раскрыта инсайдерами заранее. В частности, Redmi К40 будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 888 с восемью ядрами (до 2,84 ГГц), а Redmi K40 Pro будет работать на базе предфлагманского чипа Snapdragon 870.

Также известно, что Redmi K40 получит 6,6-дюймовый AMOLED-дисплей, аккумулятор на 4520 мАч и поддержку быстрой зарядки на 33 Вт. Основная камера получит модуль на 64 Мп, а в Pro-версии будет 108 Мп камера.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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